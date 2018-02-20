В Кировской области мужчину осудили за подглядывание за коллегами
В Кирово-Чепецке Кировской области 40-летнего мужчину осудили за подглядывание за коллегами. Сведения предоставлены краевой прокуратурой.
Сообщается, 1 июня прошлого года мужчина установил на работе две видеокамеры, копируя с них данные на компьютер. Приходя домой, он пересматривал отснятые во время переодевания коллег кадры. Сотрудницы обнаружили скрытую камеру только 9 ноября. Суд рассмотрел дело о нарушении частной жизни и приговорил нарушителя к общественным работам сроком на 240 часов.
Сообщается, 1 июня прошлого года мужчина установил на работе две видеокамеры, копируя с них данные на компьютер. Приходя домой, он пересматривал отснятые во время переодевания коллег кадры. Сотрудницы обнаружили скрытую камеру только 9 ноября. Суд рассмотрел дело о нарушении частной жизни и приговорил нарушителя к общественным работам сроком на 240 часов.
Автор: Джанабилова Татьяна П