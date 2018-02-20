В Дубае выпустили детское питание на основе верблюжьего молока
В Дубае производитель детского питания запустил линию продукции на основе верблюжьего молока. Это может стать находкой для родителей младенцев, не переносящих лактозу. Медицинские работники поспешили предупредить, что молоко верблюда не сможет заменить материнское и ту формулу, которая предназначена для новорожденных.
Создатели формулы верблюжьего молока Camelicious заявили, что продукт предназначен для младенцев в возрасте от одного до трех лет. На данный момент он запущен только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но в прошлом году также были выпущены аналогичные товары в Соединенных Штатах.
«Верблюжье молоко богато витамином С. Оно имеет в три-пять раз больше этого микроэлемента, чем коровье», - сказал менеджер по развитию бизнеса Camelicious .
Создатели формулы верблюжьего молока Camelicious заявили, что продукт предназначен для младенцев в возрасте от одного до трех лет. На данный момент он запущен только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но в прошлом году также были выпущены аналогичные товары в Соединенных Штатах.
«Верблюжье молоко богато витамином С. Оно имеет в три-пять раз больше этого микроэлемента, чем коровье», - сказал менеджер по развитию бизнеса Camelicious .
Автор: Валерия Орлова