Авиаперелеты в России стали дешевле
По данным главы Ростуризма Олега Сафонова, в среднем один перелет в два конца в 2017 году оценивался в 12,8 тысяч рублей. Хорошая новость заключается в том, что цены 2017 года на перелет внутри страны снизилась на 4%.
Как сообщает Минтранс России, за 2017 год количество пассажиров, воспользовавшихся воздушным транспортом достигло более 105 млн человек, что сравнительно с минувшим годом выше на 18%. Эта цифра превысила все былые показатели за авиационную историю России.
Также отмечается, что путешествия железнодорожным транспортом стали доступнее на 50% с 2015 года. Это позволило в 2016 году увеличить количество туристов, перемещающихся ЖДТ на 30%. В феврале этого года гендиректор «РЖД» Олег Белозеров решил ввести льготы детям на весь год на все виды вагонов.
Как сообщает Минтранс России, за 2017 год количество пассажиров, воспользовавшихся воздушным транспортом достигло более 105 млн человек, что сравнительно с минувшим годом выше на 18%. Эта цифра превысила все былые показатели за авиационную историю России.
Также отмечается, что путешествия железнодорожным транспортом стали доступнее на 50% с 2015 года. Это позволило в 2016 году увеличить количество туристов, перемещающихся ЖДТ на 30%. В феврале этого года гендиректор «РЖД» Олег Белозеров решил ввести льготы детям на весь год на все виды вагонов.
Автор: Богданова Ярослава