Купить Samsung Galaxy S9/ S9+ можно будет со скидкой в 20 тысяч рублей
Приобрести Samsung Galaxy S9 и S9+ можно со скидкой в 20 тысяч рублей. Новинки станут наиболее дорогостоящими за всю историю модельного ряда. Реализоваться устройство будет за 63-70 тысяч рублей, однако уменьшить ценник позволит «сдача» собственного старого устройства.
Слухи касательно высокой стоимости новинки подтверждаются новыми публикациями в интернете. На сегодня известна конфигурация моделей, которые перешли в разряд доступных накануне. При этом вопросы ценовой политики все еще волную потребителей из РФ. В течение первых дней продаж за границами РФ девайс предлагают за $250.
Как отмечает пользователь Reddit, при передаче продавцу телефона модели Samsung S8 можно добиться скидки в 20 тысяч рублей. Официально подобная акция пока не объявлялась. При этом многие отметили, что такое предложение не достаточно привлекательно для расставания с работающим гаджетом.
Слухи касательно высокой стоимости новинки подтверждаются новыми публикациями в интернете. На сегодня известна конфигурация моделей, которые перешли в разряд доступных накануне. При этом вопросы ценовой политики все еще волную потребителей из РФ. В течение первых дней продаж за границами РФ девайс предлагают за $250.
Как отмечает пользователь Reddit, при передаче продавцу телефона модели Samsung S8 можно добиться скидки в 20 тысяч рублей. Официально подобная акция пока не объявлялась. При этом многие отметили, что такое предложение не достаточно привлекательно для расставания с работающим гаджетом.
Автор: Валерий Антонов