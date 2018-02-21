Производитель гитар Gibson может стать банкротом
Производитель гитар Gibson может стать банкротом. Доход компании определяется ежегодным показателем в $1 млрд, однако на данный момент отсутствуют ресурсы для поддержания производства.
Сообщается о существовании кредита, который с 2013 года тянется за Gibson и за этот период увеличился до внушительных размеров в $145 млн. Ситуацию осложняет и уход из компании финансового руководителя Билла Лоуренса, оставившего свою должность после года работы.
На данный момент ситуацию обстоит таким образом: компания наняла команду специалистов инвестиционного банка "Джеффрис" для разбирательств с финансовыми вопросами. Гендиректор Генри Юшкевич, в свою очередь, размышляет о дальнейшей судьбе фирмы. Так, это может быть либо закрытие кредитов из собственных средств либо запуск процедуры банкротства.
Бренд Gibson, наряду с Fender, считается одним из самых культовых в музыкальной отрасли. Его история начинается с 1890 года. Гитары данного бренда предпочитали такие легенды музыки, как Слэш, Боб Марли и Карлос Сантана.
Сообщается о существовании кредита, который с 2013 года тянется за Gibson и за этот период увеличился до внушительных размеров в $145 млн. Ситуацию осложняет и уход из компании финансового руководителя Билла Лоуренса, оставившего свою должность после года работы.
На данный момент ситуацию обстоит таким образом: компания наняла команду специалистов инвестиционного банка "Джеффрис" для разбирательств с финансовыми вопросами. Гендиректор Генри Юшкевич, в свою очередь, размышляет о дальнейшей судьбе фирмы. Так, это может быть либо закрытие кредитов из собственных средств либо запуск процедуры банкротства.
Бренд Gibson, наряду с Fender, считается одним из самых культовых в музыкальной отрасли. Его история начинается с 1890 года. Гитары данного бренда предпочитали такие легенды музыки, как Слэш, Боб Марли и Карлос Сантана.
Автор: Сёмина Виктория