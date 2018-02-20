Гибридный Mitsubishi Outlander PHEV после обновления получил новый мотор
Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV после обновления получил новый мотор. Автомобиль, созданный компанией, вошедшей в альянс Renault-Nissan, дебютирует на автошоу в Женеве в марте.
Под капотом Mitsubishi Outlander PHEV инженеры установили бензиновый агрегат объемом на 2,4 литра, работающий по циклу Аткинсона. Прошлая версия имела 2-литровую установку, производящую запуск по циклу Отто. Остальные характеристики модели остаются под грифом «секретно».
Разработчики смогли нарастить мощность электромотора на 10%. Емкость батареи достигла 13,8 кВт/час (+15%). Мощность новинки должна вырасти при сокращении расходов топлива. В Outlander интегрировали два дополнительных режима вождения: Sport и Snow. В дизайне изменились передние фары и решетка радиатора, а салон обзавелся модифицированными сидениями с отделкой из высококачественных материалов.
Ранее в Сети появилась цена новинки.
Под капотом Mitsubishi Outlander PHEV инженеры установили бензиновый агрегат объемом на 2,4 литра, работающий по циклу Аткинсона. Прошлая версия имела 2-литровую установку, производящую запуск по циклу Отто. Остальные характеристики модели остаются под грифом «секретно».
Разработчики смогли нарастить мощность электромотора на 10%. Емкость батареи достигла 13,8 кВт/час (+15%). Мощность новинки должна вырасти при сокращении расходов топлива. В Outlander интегрировали два дополнительных режима вождения: Sport и Snow. В дизайне изменились передние фары и решетка радиатора, а салон обзавелся модифицированными сидениями с отделкой из высококачественных материалов.
Ранее в Сети появилась цена новинки.
Автор: Джанабилова Татьяна П