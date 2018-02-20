Спецверсию версию Edition 30 Jahre получил кабриолет BMW M4
Баварский концерн BMW презентовал специальную модификацию кабриолета, получившего название M4-30 Jahre. Новинка разработана по случаю 30-летия с момента выпуска производителем первой «заряженной» серии без крыши.
В базовой комплектации BMW M4 предлагается вместе со спортивным пакетом Competition. Под капотом транспортного средства расположена твин-турбо «шестерка», способная выдавать 450 лошадиных сил. Также транспортное средство получило спортивную выпускную систему, активный задний М-дифференциал, облегченные кресла и специальные настройки адаптивной подвески.
По информации представителей BMW, специальная версия доступна в желтом и темно-синих цветах. От обычной вариации его можно отличить благодаря глянцевой решетке радиатора и присутствию вентиляционных отверстий на передних крыльях. В салоне модели будет присутствовать фирменная табличка с названием машины.
В базовой комплектации BMW M4 предлагается вместе со спортивным пакетом Competition. Под капотом транспортного средства расположена твин-турбо «шестерка», способная выдавать 450 лошадиных сил. Также транспортное средство получило спортивную выпускную систему, активный задний М-дифференциал, облегченные кресла и специальные настройки адаптивной подвески.
По информации представителей BMW, специальная версия доступна в желтом и темно-синих цветах. От обычной вариации его можно отличить благодаря глянцевой решетке радиатора и присутствию вентиляционных отверстий на передних крыльях. В салоне модели будет присутствовать фирменная табличка с названием машины.
Автор: Валерия Орлова