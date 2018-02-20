Детей блокадного Ленинграда предложили приравнять к ветеранам ВОВ
В России могут приравнять детей, прошедших через блокаду Ленинграда, к ветеранам ВОВ. Группа депутатов Заксобрания Петербурга внесла соответствующий проект закона в парламент города.
Согласно действующему в Санкт-Петербурге региональному законодательству, лица, прожившие в осажденном городе более четырёх месяцев в осаждённом городе, получают знак «Жителю блокадного Ленинграда». Они имеют статус ветеранов Великой Отечественной войны, данные граждане пользуются федеральными льготами. В России в настоящее время проживают около 500 мужчин и женщин, которые будучи детьми, находились в окруженном немецкими войсками в городе менее четырёх месяцев. В пояснительной записке указывается, что каждый год в Северной столице умирает более 10 тысяч жителей, прошедших через блокаду, остаются неиспользованные ресурсы из средств федерального бюджета.
Их более чем достаточно для реализации предлагаемого законопроекта, указывается в записке. В случае утверждения проекта закона, расходы из госбюджета составят не менее 39 млн рублей ежегодно.
Согласно действующему в Санкт-Петербурге региональному законодательству, лица, прожившие в осажденном городе более четырёх месяцев в осаждённом городе, получают знак «Жителю блокадного Ленинграда». Они имеют статус ветеранов Великой Отечественной войны, данные граждане пользуются федеральными льготами. В России в настоящее время проживают около 500 мужчин и женщин, которые будучи детьми, находились в окруженном немецкими войсками в городе менее четырёх месяцев. В пояснительной записке указывается, что каждый год в Северной столице умирает более 10 тысяч жителей, прошедших через блокаду, остаются неиспользованные ресурсы из средств федерального бюджета.
Их более чем достаточно для реализации предлагаемого законопроекта, указывается в записке. В случае утверждения проекта закона, расходы из госбюджета составят не менее 39 млн рублей ежегодно.
Автор: Семен Зайцев