В Кемеровской области осудили мать 6-ти детей за убийство экс-супруга ради пособия
В Кемеровской области была осуждена мать 6-ти детей, обвиняемая в убийстве экс-супруга целях получения пособия. Женщина, её новый муж, а также двое их знакомых осуждены на 11-16 лет пребывания в колонии.
Как отмечают работники региональной прокуратуры, в июне 2016-го жительница 37 лет договорилась с возлюбленным умертвить её экс-супруга. В этих целях они привлекли двоих подельников. Жертву 35 лет пригласили к знакомым, затем женщина угостила его водой со снотворным средством. После того, как мужчина уснул, его попытались убить при помощи инъекции снотворного, а затем трое мужчин начали избивать его.
«Труп вывезли в лес при помощи детской коляски, а затем попытались сжечь», — сообщается в материалах прокуратуры.
Суд квалифицировал действия как убийство, которое было совершено группой лиц с предварительным сговором на основании корыстных побуждений. Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы и 1 году ограничения свободы. Её супруга — к 16 годам колонии и 1,5 годам ограничения свободы. Соучастники получили 13 и 14 лет строгого режима соответственно.
Как отмечают работники региональной прокуратуры, в июне 2016-го жительница 37 лет договорилась с возлюбленным умертвить её экс-супруга. В этих целях они привлекли двоих подельников. Жертву 35 лет пригласили к знакомым, затем женщина угостила его водой со снотворным средством. После того, как мужчина уснул, его попытались убить при помощи инъекции снотворного, а затем трое мужчин начали избивать его.
«Труп вывезли в лес при помощи детской коляски, а затем попытались сжечь», — сообщается в материалах прокуратуры.
Суд квалифицировал действия как убийство, которое было совершено группой лиц с предварительным сговором на основании корыстных побуждений. Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы и 1 году ограничения свободы. Её супруга — к 16 годам колонии и 1,5 годам ограничения свободы. Соучастники получили 13 и 14 лет строгого режима соответственно.
Автор: Валерий Антонов