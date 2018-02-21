Эрмитажного кота-предсказателя заставят похудеть к ЧМ-2018
Известного кота-предсказателя Ахилла заставят похудеть к ЧМ-2018. В частности, животное станет заниматься на тренажере.
По имеющимся данным, кот набрал лишний вес и теперь ему необходимо вернуться в прежнюю форму. На предстоящем ЧМ-2018 животное станет предсказывать результаты футбольных матчей. У кота Ахилла начнется активная жизнь со следующей недели.
О лишнем весе животного стало известно в ходе проведения последней диспансеризации. Сообщается, что коту необходимо сбросить около 850 граммов. Для этого на время животное будет жить в тематическом кафе, где станет заниматься на беговом колесе. Также Ахилла посадят на специальную диету и заставят участвовать в мероприятиях заведения, чтобы тот смог привыкнуть к вниманию публики.
По имеющимся данным, кот набрал лишний вес и теперь ему необходимо вернуться в прежнюю форму. На предстоящем ЧМ-2018 животное станет предсказывать результаты футбольных матчей. У кота Ахилла начнется активная жизнь со следующей недели.
О лишнем весе животного стало известно в ходе проведения последней диспансеризации. Сообщается, что коту необходимо сбросить около 850 граммов. Для этого на время животное будет жить в тематическом кафе, где станет заниматься на беговом колесе. Также Ахилла посадят на специальную диету и заставят участвовать в мероприятиях заведения, чтобы тот смог привыкнуть к вниманию публики.
Автор: Валерия Орлова