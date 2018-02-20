В AnTuTu рассекретили мощный игровой смартфон Xiaomi Black Shark
Компания Xiaomi запланировала производство мощного смартфона Black Shark, его создают инженеры одноимённого нового подразделения. В бенчмарке AnTuTu раскрыли основные технические характеристики китайского гаджета, он составит конкуренцию популярному игровому девайсу Razer Phone.
Информация, представленная в Сети, указывает на то, что созданное инженерами-конструкторами мобильное устройство, имеющее прямой выход в интернет, отнесено к топовому сегменту. Девайс функционирует на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, его чип имеет восемь вычислительных ядер Kryo 385 с заявленной тактовой частотой до 2,8 ГГц. Видеоподсистема работает на графическом ускорителе модели Adreno 630. Новый перспективный смартфон укомплектовали сотовым модемом Snapdragon X20 LTE.
Объём оперативной памяти новинки составляет 8 Гб, предусмотрен flash-модуль, он в протестированной бенчмарком версии способен хранить не менее 32 Гб полезной информации. Аппарат работает на операционной системе Android 8.0 Oreo, разрешение экрана составляет 2160 x 1080 пикселей, инженеры использовали панель Full HD+ с соотношением сторон 18:9.
Информация, представленная в Сети, указывает на то, что созданное инженерами-конструкторами мобильное устройство, имеющее прямой выход в интернет, отнесено к топовому сегменту. Девайс функционирует на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, его чип имеет восемь вычислительных ядер Kryo 385 с заявленной тактовой частотой до 2,8 ГГц. Видеоподсистема работает на графическом ускорителе модели Adreno 630. Новый перспективный смартфон укомплектовали сотовым модемом Snapdragon X20 LTE.
Объём оперативной памяти новинки составляет 8 Гб, предусмотрен flash-модуль, он в протестированной бенчмарком версии способен хранить не менее 32 Гб полезной информации. Аппарат работает на операционной системе Android 8.0 Oreo, разрешение экрана составляет 2160 x 1080 пикселей, инженеры использовали панель Full HD+ с соотношением сторон 18:9.
Автор: Семен Зайцев