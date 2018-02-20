СМИ: Гоген Солнцев из "Дома-2" тайно обвенчался со старушкой
Гоген Солнцев тайно обвенчался с пожилой женщиной, сообщают СМИ. Участник «Дома-2» успел перед этим побывать на передаче «Давай поженимся», однако не выбрал ни одну из 3-х девушек.
Избранницей 37-летнего мужчины, отмечает Dni.Ru, оказалась «старушка» небольшого роста с седыми волосами. При этом отмечается, что ей около 75-80 лет. Личность пожилой женщины выяснить не удалось.
Как только очевидцы достали телефоны и попытались сделать снимки, подошли представители охраны и вывели репортера за пределы храма. Солнцев, предположительно, не желал огласки, поэтому в Instagram об этом нет никаких сообщений.
Избранницей 37-летнего мужчины, отмечает Dni.Ru, оказалась «старушка» небольшого роста с седыми волосами. При этом отмечается, что ей около 75-80 лет. Личность пожилой женщины выяснить не удалось.
Как только очевидцы достали телефоны и попытались сделать снимки, подошли представители охраны и вывели репортера за пределы храма. Солнцев, предположительно, не желал огласки, поэтому в Instagram об этом нет никаких сообщений.
Автор: Валерий Антонов