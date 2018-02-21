Количество безработных возросло в РФ на 1% за неделю
На протяжении недели суммарное количество безработных россиян возросло на 1%. Согласно информации Министерства труда и социальной защиты РФ, речь идёт о периоде с 7 по 14 февраля.
Наибольшее количество лиц, нуждающихся в работе, зарегистрировано на территории Сахалинской и Ленинградской областей, и в Кабардино-Балкарской Республике. Такая же ситуация наблюдается и в Республике Саха (Якутия), а также в Приморском крае. По информации ведомства, наибольшее количество безработных россиян зафиксировали в Москве, Брянской, Тверской и Московской областях. Указывается на уменьшение данных показателей в республике Калмыкия. Ранее, в период с 24 по 31 января 2017 года, общий уровень безработицы в Российской Федерации показал рост на 1,9%.
В Высшей школе экономики, на кафедре управления человеческими ресурсами, прокомментировали возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Было отмечено, что данный вопрос будет актуален в РФ не менее чем через 15 лет, тогда можно будет начать обсуждение вопроса третьего выходного дня.
Наибольшее количество лиц, нуждающихся в работе, зарегистрировано на территории Сахалинской и Ленинградской областей, и в Кабардино-Балкарской Республике. Такая же ситуация наблюдается и в Республике Саха (Якутия), а также в Приморском крае. По информации ведомства, наибольшее количество безработных россиян зафиксировали в Москве, Брянской, Тверской и Московской областях. Указывается на уменьшение данных показателей в республике Калмыкия. Ранее, в период с 24 по 31 января 2017 года, общий уровень безработицы в Российской Федерации показал рост на 1,9%.
В Высшей школе экономики, на кафедре управления человеческими ресурсами, прокомментировали возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Было отмечено, что данный вопрос будет актуален в РФ не менее чем через 15 лет, тогда можно будет начать обсуждение вопроса третьего выходного дня.
Автор: Семен Зайцев