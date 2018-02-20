Дело об избиении DJ Smash в Перми переквалифицировали по более тяжкой статье
Дело касательно избиения DJ Smash, случившегося в Перми, было переквалифицировано по более тяжелой статье. Следственные органы сделали вывод, что преступление совершила группа лиц, что предусматривает более суровое наказание.
Обстоятельства нападения на музыканта в пермском клубе расследовались в соответствии с первой частью статьи 112 УК РФ, однако после проведения допроса её переквалифицировали во второй пункт той же статьи.
«Сейчас наказание, грозящее обидчикам, составляет 5 лет, вместо прежних 3-х», — сообщает юрист потерпевшего.
Обстоятельства нападения на музыканта в пермском клубе расследовались в соответствии с первой частью статьи 112 УК РФ, однако после проведения допроса её переквалифицировали во второй пункт той же статьи.
«Сейчас наказание, грозящее обидчикам, составляет 5 лет, вместо прежних 3-х», — сообщает юрист потерпевшего.
Автор: Валерий Антонов