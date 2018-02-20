Знакомые Евгения Осина сообщили об его затворничестве и запое
Знакомые Евгения Осина сообщили, что он сейчас почти не покидает квартиру. Не так давно он возвратился после прохождения курса реабилитации в Таиланде и теперь лежит дома со сломанными рёбрами.
Сообщается, что 53-летний музыкант упал и был транспортирован в больницу, где медики выявили у него перелом рёбер, а также алкогольное опьянение. Невзирая на собственное состояние, артист полностью отказался от прохождения госпитализации и возвратился домой.
«У Жени срыв за срывом, он опять пьет, и никаких позитивных сдвигов в его состоянии пока, к сожалению, не фиксируется», — цитирует портал «Дни.ру» слова знакомого Осина.
Ранее стало известно, что после возвращения в столицу с курса лечения от алкогольной зависимости, певец старается придерживаться правильного образа жизни. Взяться за здоровье Осин решил после получения информации о наличии у него внебрачная дочери.
Сообщается, что 53-летний музыкант упал и был транспортирован в больницу, где медики выявили у него перелом рёбер, а также алкогольное опьянение. Невзирая на собственное состояние, артист полностью отказался от прохождения госпитализации и возвратился домой.
«У Жени срыв за срывом, он опять пьет, и никаких позитивных сдвигов в его состоянии пока, к сожалению, не фиксируется», — цитирует портал «Дни.ру» слова знакомого Осина.
Ранее стало известно, что после возвращения в столицу с курса лечения от алкогольной зависимости, певец старается придерживаться правильного образа жизни. Взяться за здоровье Осин решил после получения информации о наличии у него внебрачная дочери.
Автор: Валерий Антонов