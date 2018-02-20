Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
Украинский президент Петр Порошенко поставил подпись под новым законом. Речь идет о документе, регулирующим вопросы реинтеграции донбасского региона. Ранее нормативно-правовой акт был принят депутатами Верховной Рады.
Прямую трансляцию подписания нового закона, имеющего непосредственное отношение к Донбассу, вёл один из украинских телевизионных каналов. Ранее соответствующий закон был направлен на подпись главе государства. Подписание закона состоялось на заседании военного кабинета. В документе Россия называется «агрессором». Нормативно-правовой акт вступит в силу после его публикации в официальном издании украинского кабинета министров - газете «Голос Украины».
В феврале Александр Турчинов, занимающий пост секретаря СНБО, сделал заявление в масмедиа, касающееся развития событий на юго-востоке страны. Была высказана позиция о допущении применения силы по отношению к Донецкой и Луганской народным республикам.
Ранее в НАТО объяснили ситуацию с невозможностью скорого вступления Украины в Северо-Атлантический альянс.
Прямую трансляцию подписания нового закона, имеющего непосредственное отношение к Донбассу, вёл один из украинских телевизионных каналов. Ранее соответствующий закон был направлен на подпись главе государства. Подписание закона состоялось на заседании военного кабинета. В документе Россия называется «агрессором». Нормативно-правовой акт вступит в силу после его публикации в официальном издании украинского кабинета министров - газете «Голос Украины».
В феврале Александр Турчинов, занимающий пост секретаря СНБО, сделал заявление в масмедиа, касающееся развития событий на юго-востоке страны. Была высказана позиция о допущении применения силы по отношению к Донецкой и Луганской народным республикам.
Ранее в НАТО объяснили ситуацию с невозможностью скорого вступления Украины в Северо-Атлантический альянс.
Автор: Семен Зайцев