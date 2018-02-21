В Великобритании нашли древнеримские боксерские перчатки
В Великобритании обнаружили боксерские перчатки из Древнего Рима. Археологи продолжают работы для исследования крепости Виндоланда, сооруженной южнее Адрианова вала. В этот раз они смогли выявить необычное приспособление – особые ремни, которые перед кулачным боем обматывали кисти рук атлета.
Укрепление в Виндоланде возникло приблизительно в 85 году н.э. и просуществовало вплоть до 5-го века. После 1930-х годов по месту стали вести работы археологи. Ученые обнаружили казарму кавалерии, сооруженную в первые годы 2-го века, до создания Адрианова вала. Там сделано большое количество интересных находок, среди которых были новые письменные таблички и боевые с игрушечными мячи. Новый древнеримский спортинвентарь также привезен оттуда.
По мнению исследователей, «боксерские перчатки» создали приблизительно в 120-м году. Такие ремни неоднократно можно было увидеть на изображениях кулачных бойцов, украшавших античную керамику, однако они впервые оказались в руках археологов. Собственник относился к этим вещам крайне бережно, а на кожаных ремнях остались следы починки.
Древние предметы из Виндоланда смогли просуществовать до сего дня, поскольку были оставлены в полном беспорядке покинувшими казарму жителями. Не исключается, что это действие спровоцировало внезапное нападение врагов. По прошествии приблизительно 30 лет, на том же месте соорудили совершенно новое строение, отличающееся бетонным полом. Его надежно укрыли сохранившиеся на тот момент времени предметы. Влажная почва благоприятствовала долгому сохранению органических материалов.
Укрепление в Виндоланде возникло приблизительно в 85 году н.э. и просуществовало вплоть до 5-го века. После 1930-х годов по месту стали вести работы археологи. Ученые обнаружили казарму кавалерии, сооруженную в первые годы 2-го века, до создания Адрианова вала. Там сделано большое количество интересных находок, среди которых были новые письменные таблички и боевые с игрушечными мячи. Новый древнеримский спортинвентарь также привезен оттуда.
По мнению исследователей, «боксерские перчатки» создали приблизительно в 120-м году. Такие ремни неоднократно можно было увидеть на изображениях кулачных бойцов, украшавших античную керамику, однако они впервые оказались в руках археологов. Собственник относился к этим вещам крайне бережно, а на кожаных ремнях остались следы починки.
Древние предметы из Виндоланда смогли просуществовать до сего дня, поскольку были оставлены в полном беспорядке покинувшими казарму жителями. Не исключается, что это действие спровоцировало внезапное нападение врагов. По прошествии приблизительно 30 лет, на том же месте соорудили совершенно новое строение, отличающееся бетонным полом. Его надежно укрыли сохранившиеся на тот момент времени предметы. Влажная почва благоприятствовала долгому сохранению органических материалов.
Автор: Валерий Антонов