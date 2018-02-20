На Урале массово проверяют ДНК в поисках насильника школьницы
На Урале полиция массово проверяет ДНК в поисках насильника школьницы. С этой целью в Ишиме останавливаются водители для взятия биоматериалов.
Известно, что многие ишимцы и сами не против сдавать анализы, чтобы облегчить работу полиции и поскорее найти преступника, надругавшегося над ребенком. При этом некоторые местные жители отказались это делать из-за религиозных убеждений.
В СК России Тюменской области подтвердили, что преступник к настоящему моменту не найден. Насильник был объявлен в розыск после совершения преступления сексуального характера в отношении 8-летней школьницы, когда насильно затащил ее в заброшенное здание и изнасиловал.
Известно, что многие ишимцы и сами не против сдавать анализы, чтобы облегчить работу полиции и поскорее найти преступника, надругавшегося над ребенком. При этом некоторые местные жители отказались это делать из-за религиозных убеждений.
В СК России Тюменской области подтвердили, что преступник к настоящему моменту не найден. Насильник был объявлен в розыск после совершения преступления сексуального характера в отношении 8-летней школьницы, когда насильно затащил ее в заброшенное здание и изнасиловал.
Автор: Сёмина Виктория