Анастасия Волочкова рассказала об устроенной сестрами Зайцевыми драке на телешоу
Анастасия Волочкова рассказала о драке, спровоцированную в рамках телешоу сестрами Зайцевами. Балерина сообщила журналистам, что знаменитые близнецы посетили передачу «На самом деле», ведущим которой является Дмитрий Шепелев.
Волочкова призналась, что и сама чуть не пострадал в потасовке. По сценарию сёстры Зайцевы должны были пройти проверку на правдивость. При этом балерина выступала в роли приглашенного в студию эксперта. В соответствии со словами Анастасии Волочковой, вначале все шло хорошо и не предвещало возникновения потасовки, однако затем знаменитые сестры неожиданно начали драку.
«Слава богу, дрались не со мной, хотя тоже хотели. Под ударом оказался Константин... Адвокат. Ему в лицо выплеснули стакан воды...» – цитируют Волочкову СМИ.
Балерина отметила, что стакан она сама поднесла для одной из героинь, считая, что та захочет утолить жажду. Что конкретно случилось пока остается неизвестным. Анастасия Волочкова отметила, что это был «трэш» и у неё просто «нет слов». Танцовщица пообещала, что это всё будет показано в эфире.
Волочкова призналась, что и сама чуть не пострадал в потасовке. По сценарию сёстры Зайцевы должны были пройти проверку на правдивость. При этом балерина выступала в роли приглашенного в студию эксперта. В соответствии со словами Анастасии Волочковой, вначале все шло хорошо и не предвещало возникновения потасовки, однако затем знаменитые сестры неожиданно начали драку.
«Слава богу, дрались не со мной, хотя тоже хотели. Под ударом оказался Константин... Адвокат. Ему в лицо выплеснули стакан воды...» – цитируют Волочкову СМИ.
Балерина отметила, что стакан она сама поднесла для одной из героинь, считая, что та захочет утолить жажду. Что конкретно случилось пока остается неизвестным. Анастасия Волочкова отметила, что это был «трэш» и у неё просто «нет слов». Танцовщица пообещала, что это всё будет показано в эфире.
Автор: Валерий Антонов