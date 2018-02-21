СМИ: Пропавший в космосе астронавт вернулся живым через 27 лет после исчезновения
В США астронавт вернулся живым после исчезновения 27 лет назад. Информация о Джоне Смите изложена в рассекреченных Пентагоном документах, все эти годы американец находился в ближнем космосе, сообщают СМИ.
Согласно представленной информации, старт сверхсекретного космического корабля состоялся в 1973 году, он был замаскирован под крупный научный спутник. На протяжении трёх первых суток после запуска Смит отправлял в Пентагон данные о своём хорошем самочувствии, сообщая, что полёт проходит нормально. В скором времени корабль попал в зону радиационных поясов, система ориентации оборудования и маневрирования начала давать сбой. Учитывая тот немаловажный аспект, что астронавту угрожала смерть, NASA собиралось отправить для его спасения следующий аппарат, но вскоре связь с астронавтом прервалась. По информации специалистов, в Пентагоне не обратили внимание на сигналы, исходящие из созвездия Треугольника, они были похожи на радиопомехи.
Спустя долгие годы, в 2001 году, один из любителей наблюдений за космосом увидел пропавший корабль над островом Фиджи, он пронёсся на высоте около 180 км от поверхности Земли, очевидец немедленно сообщил об этом в NASA. Из корабля, после его посадки, извлекли постаревшего Джона Смита, он был без сознания, но живой. Информацию об астронавте немедленно засекретили.
Согласно представленной информации, старт сверхсекретного космического корабля состоялся в 1973 году, он был замаскирован под крупный научный спутник. На протяжении трёх первых суток после запуска Смит отправлял в Пентагон данные о своём хорошем самочувствии, сообщая, что полёт проходит нормально. В скором времени корабль попал в зону радиационных поясов, система ориентации оборудования и маневрирования начала давать сбой. Учитывая тот немаловажный аспект, что астронавту угрожала смерть, NASA собиралось отправить для его спасения следующий аппарат, но вскоре связь с астронавтом прервалась. По информации специалистов, в Пентагоне не обратили внимание на сигналы, исходящие из созвездия Треугольника, они были похожи на радиопомехи.
Спустя долгие годы, в 2001 году, один из любителей наблюдений за космосом увидел пропавший корабль над островом Фиджи, он пронёсся на высоте около 180 км от поверхности Земли, очевидец немедленно сообщил об этом в NASA. Из корабля, после его посадки, извлекли постаревшего Джона Смита, он был без сознания, но живой. Информацию об астронавте немедленно засекретили.
Автор: Семен Зайцев