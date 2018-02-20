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Следствие рассмотрит новую версию крушения Ан-148
Представлена новая версия крушения самолета Ан-148. Следствие по делу о падении самолета «Саратовских авиалиний» не останавливается на одном сценарии трагического происшествия. Руководство компании отправило 18 февраля письма в Росавиацию и бюро «Антонов», предоставив подробный список особенностей авиалайнера, которые в совокупности могли стать причиной крушение борта.

Следствие рассмотрит новую версию крушения Ан-148


Следствие намерено обратить внимание на состояние парка самолетов «Саратовских авиалиний». Суммарно у перевозчика имелись 6 самолетов модели Ан-148, которые стали закупать в середине 2016-го года. В парк самолеты доставлялись в хорошем состоянии, случаи нештатных ситуаций были редки, а про обледенение датчиков летчики авиакомпании заранее не информировали. По мнению руководства «Саратовских авиалиний», причиной трагедии могли оказаться эксплуатационные особенности борта Ан-148. Отдельно отмечается отсутствие табло, на которое проводится вывод алгоритма действий пилотов, а также отсутствие функции восстановления горизонтального полета.

Представители конструкторского бюро «Антонов» сообщили, что самолет проектировался и проходил сертификацию в соответствии с последними интернациональными нормами безопасности полетов. Специалисты исключили ситуацию, во время которой две системы для контроля датчиков обогревателя одновременно вышли бы из строя.

«У правого пилота сигнализирует кнопках лампы об отключенном обогреве, однако у командира также загорается табло. Не может случиться так, чтобы параллельно две системы контроля, которые дублируют друг друга, неожиданно отключились», — сообщил конструктор Ан-148, экс-гендиректор фирмы «Антонов».

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:24
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