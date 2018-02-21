Google Play заменит Google Wallet и Android Play
Компания Google разработала новое приложение Google Play, которое, по предварительным данным, заменит платежные сервисы Google Wallet и Android Play.
В Google Play сохранятся все привычные функции Android Pay, к которым относят систему скидок, сведения о совершенных приобретениях, бесконтактная оплата услуг и многие другие. Кроме того, с его помощью появится возможность оплачивать разные товары и услуги, включая проезд в транспорте.
Создатели обещают, что Google Play будет безопаснее предшественников из-за инновационного уровня защиты. В скором времени компания планирует внедрить платежный сервис во все продукты, включая браузер Chrome.
В Google Play сохранятся все привычные функции Android Pay, к которым относят систему скидок, сведения о совершенных приобретениях, бесконтактная оплата услуг и многие другие. Кроме того, с его помощью появится возможность оплачивать разные товары и услуги, включая проезд в транспорте.
Создатели обещают, что Google Play будет безопаснее предшественников из-за инновационного уровня защиты. В скором времени компания планирует внедрить платежный сервис во все продукты, включая браузер Chrome.
Автор: Дрокина Татьяна