"Дочка" Siemens обжаловала отказ суда по иску о поставке турбин в Крым
Дочерняя компания немецкого концерна Siemens обжаловала принятое Арбитражным судом Москвы решение. Ранее суд отказал в иске к ОАО и ООО «Технопромэкспорт», речь шла о признании договоров на поставку газовых турбин в Крым недействительными.
«Сименс технологии газовых турбин» составила апелляционную жалобу, она была подана 16 февраля в соответствии с требованиями законодательства РФ. Арбитражный суд отказал Siemens в иске к структурам корпорации «Ростех» в январе 2018 года. Ранее, на протяжении декабря, суд вынес аналогичное решение, имеющее прямое отношение к исковой жалобе дочерней структуры концерна к тем же ответчикам.
В своих исках Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» предъявляли аналогичные требования, касающиеся признания ранее заключённых договоров недействительными. Истцы просили вернуть спорные турбины.
«Сименс технологии газовых турбин» составила апелляционную жалобу, она была подана 16 февраля в соответствии с требованиями законодательства РФ. Арбитражный суд отказал Siemens в иске к структурам корпорации «Ростех» в январе 2018 года. Ранее, на протяжении декабря, суд вынес аналогичное решение, имеющее прямое отношение к исковой жалобе дочерней структуры концерна к тем же ответчикам.
В своих исках Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» предъявляли аналогичные требования, касающиеся признания ранее заключённых договоров недействительными. Истцы просили вернуть спорные турбины.
Автор: Семен Зайцев