В Бразилии студентку 17 лет убило ударом тока, от которого в ушах расплавились наушники
В Бразилии студентка 17 лет погибла от поражения током. Разряд расплавил надетые на девушку наушники. Тело было найдено на полу родственниками приблизительно в 17:00 по местным часам, сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.
Установлено, что она использовала телефон, который на тот момент находился на зарядке. После доставки тела в больницу, врачи обратили внимание на факт расплавления наушников в ушах студентки. Родственники отмечают, что телефон оказался полностью уничтожен электрическим разрядом.
Точные обстоятельства гибели пока не установлены. Представитель медучреждения отметила, что на момент трагедии на улице шёл дождь и били молнии. Имеется ли связь между погодными условиями и случившимся выясняют специалисты.
Установлено, что она использовала телефон, который на тот момент находился на зарядке. После доставки тела в больницу, врачи обратили внимание на факт расплавления наушников в ушах студентки. Родственники отмечают, что телефон оказался полностью уничтожен электрическим разрядом.
Точные обстоятельства гибели пока не установлены. Представитель медучреждения отметила, что на момент трагедии на улице шёл дождь и били молнии. Имеется ли связь между погодными условиями и случившимся выясняют специалисты.
Автор: Валерий Антонов