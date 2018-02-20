Самолет США провел разведку вблизи Калининградской области
Один из самолетов ВВС США осуществил разведку вблизи воздушного пространства над Калининградской областью. Взлетев с аэродрома в Великобритании, борт использовал для наблюдения небо Эстонии и Польши.
Речь идёт об американском разведывательном RC-135W, который совершил полёт 20 февраля и был замечен вблизи границ Российской Федерации. Самолёт летал возле воздушных бассейнов Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Согласно представленной в массмедиа информации, борт вылетел с авиабазы Милденхолл. В скором времени, находясь над Польшей, RC-135W совершил облёт южной границы калининградского региона.
Вслед за этим Boeing американских ВВС на протяжении нескольких часов летал вблизи западной границы Псковской и Ленинградской областей. В наблюдаемый период времени самолёт находился непосредственно в воздушном пространстве Эстонии.
Речь идёт об американском разведывательном RC-135W, который совершил полёт 20 февраля и был замечен вблизи границ Российской Федерации. Самолёт летал возле воздушных бассейнов Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Согласно представленной в массмедиа информации, борт вылетел с авиабазы Милденхолл. В скором времени, находясь над Польшей, RC-135W совершил облёт южной границы калининградского региона.
Вслед за этим Boeing американских ВВС на протяжении нескольких часов летал вблизи западной границы Псковской и Ленинградской областей. В наблюдаемый период времени самолёт находился непосредственно в воздушном пространстве Эстонии.
Автор: Семен Зайцев