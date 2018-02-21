Китайцев заставили платить за проезд в лифте
В Китае жителей некоторых домов заставили оплачивать проезд в лифте. Первые оплачиваемые лифты появились в старых зданиях, где ранее использовались только лестницы.
Сама процедура оплаты базируется на схеме, аналогичной общественному транспорту. Так, попасть в лифт можно после поднесения к валидатору электронного билета, с которого он снимет 0,2 юаня (1,8 рублей).
Многие жильцы остались довольны нововведением, благодаря которому автоматически исчезла проблема тяжелых сумок по лестнице. Однако некоторые все же выразили свое недовольство в соцсетях, опасаясь вынужденного сокращения семейного бюджета, который, по оценке некоторых экспертов, теперь уменьшится на 100 юаней в месяц (около 890 рублей).
Сама процедура оплаты базируется на схеме, аналогичной общественному транспорту. Так, попасть в лифт можно после поднесения к валидатору электронного билета, с которого он снимет 0,2 юаня (1,8 рублей).
Многие жильцы остались довольны нововведением, благодаря которому автоматически исчезла проблема тяжелых сумок по лестнице. Однако некоторые все же выразили свое недовольство в соцсетях, опасаясь вынужденного сокращения семейного бюджета, который, по оценке некоторых экспертов, теперь уменьшится на 100 юаней в месяц (около 890 рублей).
Автор: Сёмина Виктория