52-летняя Синди Кроуфорд поделилась секретами красоты
Супермодели Синди Кроуфорд 20 февраля, исполнилось 52 года. При этом она молода, свежа и потрясающе выглядит в бикини. В честь своего дня рождения звезда поделилась секретами своей красоты.
Надо стараться выглядеть эффектно и грамотно стоять перед камерой для красивых фото. Первым делом необходимо научиться стоять так, чтобы плечи казались шире, а бедра – уже, правильно откидывать волосы, а также не жмуриться, смотря на солнце.
Также Кроуфорд использует щетку для тела. Перед душем она растирает тело, причем движения надо направлять к сердцу. Это помогает очистить кожу и оживить тело, а также уменьшить целлюлит.
Модель старается проводить в инфракрасной сауне 20 минут в неделю. Этот вариант не похож на обычную сауну. Она нежная, успокаивающая, оказывает терапевтический эффект, помогающий расслабиться и привести в норму сон. Также она помогает выработке коллагена и повышает тонус кожи.
Кроуфорд считает, что нужно держать в тонусе мышцы шеи, что с возрастом поможет сохранить овал лица. Не менее необходимы кремы с антиоксидантами, инъекции коллагена и витаминов, мезотерапия. Не обходится знаменитость и без спорта: делает кардио, выпады, занимается со свободным весом, приседает.
Для того, чтобы быстро сделать укладку, модель просто ложиться спать с пучком и встает утром с локонами. При этом она рекомендует не пользоваться резинкой, которая оставляет заломы, а закреплять волосы шпильками.
Также модель советует обратить внимание на правильный рацион питания, хорошо высыпаться, использовать меньше макияжа на глазах и пить вместо кофе зеленый чай.
Надо стараться выглядеть эффектно и грамотно стоять перед камерой для красивых фото. Первым делом необходимо научиться стоять так, чтобы плечи казались шире, а бедра – уже, правильно откидывать волосы, а также не жмуриться, смотря на солнце.
Также Кроуфорд использует щетку для тела. Перед душем она растирает тело, причем движения надо направлять к сердцу. Это помогает очистить кожу и оживить тело, а также уменьшить целлюлит.
Модель старается проводить в инфракрасной сауне 20 минут в неделю. Этот вариант не похож на обычную сауну. Она нежная, успокаивающая, оказывает терапевтический эффект, помогающий расслабиться и привести в норму сон. Также она помогает выработке коллагена и повышает тонус кожи.
Кроуфорд считает, что нужно держать в тонусе мышцы шеи, что с возрастом поможет сохранить овал лица. Не менее необходимы кремы с антиоксидантами, инъекции коллагена и витаминов, мезотерапия. Не обходится знаменитость и без спорта: делает кардио, выпады, занимается со свободным весом, приседает.
Для того, чтобы быстро сделать укладку, модель просто ложиться спать с пучком и встает утром с локонами. При этом она рекомендует не пользоваться резинкой, которая оставляет заломы, а закреплять волосы шпильками.
Также модель советует обратить внимание на правильный рацион питания, хорошо высыпаться, использовать меньше макияжа на глазах и пить вместо кофе зеленый чай.
Автор: Дрокина Татьяна