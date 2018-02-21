Samsung произвела SAS SSD-накопитель с рекордным объемом около 31 ТБ
Компания Samsung выпустила мощный SAS SSD-накопитель, гаджет имеет рекордный объем памяти - 30,72 Терабайт. Речь идёт о модели серии PM1643, начато массовое производство наиболее вместительного накопителя данных в мире.
Новинка относится к корпоративным SSD-изделиям. Samsung Electronic заявила о запуски серии PM1643 с логическим интерфейсом SCSI (SAS). Достижение южно-корейского производителя стало возможным при использовании V-NAND, имеющего 64 слоя, с 3-битовой ячейкой и 512-гигабитными чипами. Это ведёт к двойному росту ёмкости и увеличению производительности. Успех в данном сегменте стал возможным вследствие сочетания 32 пакетов флэш-памяти 1 ТБ NAND, причём каждый из них имеет 16 пакетированных слоёв 512-гигабитных чипов памяти (V-NAND). Данные супер-плотные пакеты обладают ёмкостью 1 ТБ, они позволяют хранить не менее 5700 5-гигабайтных видеофайлов с разрешением Full HD в обычном 2,5-дюймовом устройстве сбережения информации.
Твёрдотельный накопитель PM1643 создан на базе современного интерфейса SAS при скорости 12 Гбит/с, гаджет имеет функции чтения, а также записи до 400 тыс. и 50 тыс. операций вывода-ввода в 1 с (IOPS). Предусмотрена возможность обработки данных при чтении и записи при скорости до 2,1 тыс. МБ/с и 1,7 тыс. МБ/с соответственно.
Новинка относится к корпоративным SSD-изделиям. Samsung Electronic заявила о запуски серии PM1643 с логическим интерфейсом SCSI (SAS). Достижение южно-корейского производителя стало возможным при использовании V-NAND, имеющего 64 слоя, с 3-битовой ячейкой и 512-гигабитными чипами. Это ведёт к двойному росту ёмкости и увеличению производительности. Успех в данном сегменте стал возможным вследствие сочетания 32 пакетов флэш-памяти 1 ТБ NAND, причём каждый из них имеет 16 пакетированных слоёв 512-гигабитных чипов памяти (V-NAND). Данные супер-плотные пакеты обладают ёмкостью 1 ТБ, они позволяют хранить не менее 5700 5-гигабайтных видеофайлов с разрешением Full HD в обычном 2,5-дюймовом устройстве сбережения информации.
Твёрдотельный накопитель PM1643 создан на базе современного интерфейса SAS при скорости 12 Гбит/с, гаджет имеет функции чтения, а также записи до 400 тыс. и 50 тыс. операций вывода-ввода в 1 с (IOPS). Предусмотрена возможность обработки данных при чтении и записи при скорости до 2,1 тыс. МБ/с и 1,7 тыс. МБ/с соответственно.
Автор: Семен Зайцев