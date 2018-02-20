В День сил спецопераций инициативной группой «Бездомный полк» будет проведена акция

Согласно сообщениям средств массовой информации, которые ссылаются на организаторов мероприятия, близко сотни протестующих российских военнослужащих, инвалидов, ветеранов, пенсионеров Министерства обороны, участников боевых действий, их дети, а также жёны собираются непосредственно перед зданием Национального центра управления обороной РФ, для подписания коллективного обращения к главе государства Российской Федерации. При этом обращающиеся люди хотят заявить касательно непринятия действенных мер со стороны Министерства обороны, а также правительства российского государства по завершению строительства жилищ для российских военнослужащих на территории города Москва.Стоит отметить, что выбор даты мероприятия является довольно символичным. Между тем ситуация с получением российскими военнослужащими жилья превратилась в настоящую, так называемую «специальную операцию».Роман Фёдоров, являющийся представителем инициативной группы «Бездомный полк», заявил, что данная акция не представляет собой митинг. По его словам, все собравшиеся планируют собрать символики, лозунги, плакаты. В ноябре прошлого года подобное мероприятие проводилось без каких-либо замечаний со стороны столичных властей. Наряду с этим оно способствовало тому, что в эксплуатацию был введён один из корпусов, расположенных на Левобережной улице. Вместе с этим сотни семей новый год смогли встретить в своем новом жилище. Фёдоров надеется, что в предвыборный период данная акция повлияет на скорость принятия требуемых управленческих решений непосредственно по достройке домов.Активисты «Бездомного полка» также заявили про серьёзные проблемы в соблюдении законности, а также правопорядка в российском Министерстве обороны. Роман Фёдоров констатирует, что это в свою очередь недопустимо в современном правовом государстве. По его словам государственный контракт сорван, бюджетные миллиарды российских рублей пропали, офицерские семьи остались без квартир, имеющаяся проблема не решается четвёртый год подряд. При этом за всё это никто пока не понёс наказания.Стоит отметить, что строительство шестидесяти высотных домов для российских военнослужащих на улицах Синявинская, Полины Осипенко, Левобережная, Большая Очаковская, началось по заказу российского Министерства обороны ещё в 2011–2012 годах. В данном случае работы осуществлялись силами компании «СУ-155». Ведомство для неё на протяжении четырёх лет перечислило свыше 68 миллиардов российских рублей из имеющегося бюджета. Между тем стройка остановилась ещё в 2014 году. При этом готовность домов составляла 90 процентов. В отношении «СУ-155» инициировали процедуру банкротства, а также санации. При этом задачи по достройке шестнадцати тысяч квартир возложили на Акционерное Общество ГУОВ - «Главное управление обустройства войск», которое является подконтрольным Министерству Обороны Российской Федерации.В настоящее время, в ходе привлечения собственных средств, а также дополнительного финансирования Министерства Обороны компания в эксплуатацию смогла ввести микрорайоны на ул. Большая Очаковская (на 1 796 квартир 10 корпусов), а также улице Синявинская (4 731 квартира на 15 корпусов). Даная информация передана представителями пресс-службы Главного управления обустройства войск. Между тем недостроенными остаются двадцать высоток. Стоит отметить, что на улице Полины Осипенко ввели шесть корпусов из двенадцати. А вот на Левобережной было введено девять корпусов из двадцати трёх.Уже четвёртый год подряд больше двадцати тысяч военнослужащих, а также их дети и жёны ожидают распределенные им квартиры. Как это не прискорбно, но вследствие перебоев с финансированием запланированные сроки завершения строительства жилищных комплексов постоянно откладываются.