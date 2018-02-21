В Томске четверо человек пострадали в трех ДТП
20 февраля в Томске четверо человек, в том числе 5-месячный ребенок, пострадали в трех ДТП. Сведения опубликованы на портале регионального УМВД.
В 07:45 39-летний мужчина за рулем Renault Logan выехал с второстепенной дороги на улицу Красноармейскую, не уступив проезжую часть Honda Accord. ДТП собрало сразу восемь автомобилей: Kia Rio, BMW X5, Renault Logan, ВАЗ-21074, Honda CR-V, Hyundai Matrix. Водитель Renault получил травмы и был доставлен в медучреждение.
В 15:00 69-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva по неустановленным причинам выехал на встречную полосу улицы Басандайская, где столкнулся в Toyota Vitz. В этой аварии помощь медиков понадобилась пассажирке и ее грудному ребенку.
В 19:10 при столкновении Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla, произошедшем на проспекте Ленина, пострадала 27-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье Toyota.
Ранее в Томске иномарка сбила 8-летнюю девочку.
В 07:45 39-летний мужчина за рулем Renault Logan выехал с второстепенной дороги на улицу Красноармейскую, не уступив проезжую часть Honda Accord. ДТП собрало сразу восемь автомобилей: Kia Rio, BMW X5, Renault Logan, ВАЗ-21074, Honda CR-V, Hyundai Matrix. Водитель Renault получил травмы и был доставлен в медучреждение.
В 15:00 69-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva по неустановленным причинам выехал на встречную полосу улицы Басандайская, где столкнулся в Toyota Vitz. В этой аварии помощь медиков понадобилась пассажирке и ее грудному ребенку.
В 19:10 при столкновении Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla, произошедшем на проспекте Ленина, пострадала 27-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье Toyota.
Ранее в Томске иномарка сбила 8-летнюю девочку.
Автор: Джанабилова Татьяна П