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exclusive / Технологии

Apple назвали самой инновационной компанией в мире
Apple признана наиболее инновационной компанией во всем мире. Fast Company представила соответствующий рейтинг, а первое место компании из Купертино поясняет выпуском ARKit, AirPods, iPhone X, а также Watch Series 3 в 2017 году. Эти продукты стали очень популярными в соответствующих категориях.

Apple назвали самой инновационной компанией в мире


Apple в последний раз добивалась столь же высоких показателей в 2010-м году. Беспроводные AirPods оказались востребованными на рынке и стали быстро распространяться. Умные часы Watch Series 3 стали бестселлером в своем сегменте, а iPhone X вызвал огромный ажиотаж среди покупателей смартфонов.

Вдобавок, Apple была выделена за «амбициозные» проекты по реализации аппаратной и программной частей новых устройств. Это касается разработки чипов и выпуска более продвинутых модулей камер. Еще одним преимуществом производителя стало использование развитого искусственного интеллекта. По этому пункту специалисты Fast Company отметили «большие успехи», добиться которых компании из Купертино удалось даже на фоне выпуска новых продуктов от Google и Amazon. Эксперты подчеркнули, что Apple тщательно соблюдает приватность данных пользователей. Большая часть конфиденциальной информации обрабатывается непосредственно на девайсе, а не посредством серверных мощностей.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:40
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