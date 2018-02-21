На трассе Пермь - Березники произошло массовое ДТП с фурой и легковушками
20 февраля на трассе Пермь - Березники произошло массовое ДТП с фурой и легковушками. Сведениями об инциденте поделились участники паблика «Пермь АВТО» в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, водитель, управлявший автомобилем марки Renault, по неустановленной на данный момент причине выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком, развернувшимся от удара поперек. Двое автолюбителей, следовавших за фурой, не успели вовремя оценить ситуацию и затормозить, что привело к второму столкновению. В аварии пострадал водитель Renault. Он доставлен в медучреждение. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которым теперь предстоит провести проверку и установить виновника происшествия.
Ранее массовое столкновение произошло на трассе Пермь - Екатеринбург.
Сообщается, водитель, управлявший автомобилем марки Renault, по неустановленной на данный момент причине выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком, развернувшимся от удара поперек. Двое автолюбителей, следовавших за фурой, не успели вовремя оценить ситуацию и затормозить, что привело к второму столкновению. В аварии пострадал водитель Renault. Он доставлен в медучреждение. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которым теперь предстоит провести проверку и установить виновника происшествия.
Ранее массовое столкновение произошло на трассе Пермь - Екатеринбург.
Автор: Джанабилова Татьяна П