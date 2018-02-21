Игорь Матвиенко: Между смертями "Иванушек" Яковлева и Сорина есть связь
Продюсер Игорь Матвиенко назвал причину смерти солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. По его мнению, исполнитель ушел так рано из жизни из-за злоупотребления алкоголем.
Гражданская супруга певца Аександра Куцевол почти не комментирует причины смерти певца. По некоторым данным, у него была алкогольная зависимость, от которой тот и скончался. Подобные слухи подтвердил Игорь Матвиенко. Продюсер говорит, что с Яковлевым произошло то, что случается со многими спортсменами, артистами, а именно они стали зависимыми. В случае Яковлева это стал алкоголь. Матвиенко отмечает, что начал об этом говорить для того, чтобы уберечь других творческих людей от подобного. Тем более, что есть люди, которые их провоцируют и постоянно наливают.
Также Игорь Матвиенко провел параллель между двумя солистами «Иванушек», которые умерли в молодом возрасте – Яковлевым и Сориным. Последний упал с окна шестого этажа. До этого он страдал депрессией и употреблял наркотики. По мнению Матвиенко, людям, бросившим курить, необходимо медаль давать, а тем кто, перестают употреблять алкоголь – орден и премию.
Гражданская супруга певца Аександра Куцевол почти не комментирует причины смерти певца. По некоторым данным, у него была алкогольная зависимость, от которой тот и скончался. Подобные слухи подтвердил Игорь Матвиенко. Продюсер говорит, что с Яковлевым произошло то, что случается со многими спортсменами, артистами, а именно они стали зависимыми. В случае Яковлева это стал алкоголь. Матвиенко отмечает, что начал об этом говорить для того, чтобы уберечь других творческих людей от подобного. Тем более, что есть люди, которые их провоцируют и постоянно наливают.
Также Игорь Матвиенко провел параллель между двумя солистами «Иванушек», которые умерли в молодом возрасте – Яковлевым и Сориным. Последний упал с окна шестого этажа. До этого он страдал депрессией и употреблял наркотики. По мнению Матвиенко, людям, бросившим курить, необходимо медаль давать, а тем кто, перестают употреблять алкоголь – орден и премию.
Автор: Сергей Сидорин