В Сети опубликовали рендер новой генерации Skoda Fabia
Независимые дизайнеры Ascariss Design презентовали рендер новой генерации Skoda Fabia. Хэтчбек мог бы отличаться довольно необычной формой фар в стиле предыдущих версий чешского автомобиля.
Появится ли когда-то новинка именно с этим дизайном неизвестно. Эксперты отмечают, что Skoda Fabia могла бы получить довольно крупные колесные диски на 19 дюймов. При этом, в отличии от рендеров Skoda Octavia RS, на новом изображении тормозные суппорты за колпаками спрятаны надежно, что делает хэтчбек менее спортивным, хотя и добавляет определенной "люксовости". Радиаторная решетка выполнена в стиле Octavia A7, а фары ориентированы в дизайне на концепт-кар Rapir.
Эксперты ActualNews предполагают, что новинка могла бы оснащаться 3-цилиндровыми силовыми агрегатами MPI или TSI, но последний, в отличии от других версий Fabia, получил бы объем всего 1 литр. Напомним, что от TSI на 1,4 литра чехи решили отказаться. Ожидаемая мощность силового агрегата - порядка 125 лошадиных сил. Редизайн серии ожидается не ранее 2019 года.
Появится ли когда-то новинка именно с этим дизайном неизвестно. Эксперты отмечают, что Skoda Fabia могла бы получить довольно крупные колесные диски на 19 дюймов. При этом, в отличии от рендеров Skoda Octavia RS, на новом изображении тормозные суппорты за колпаками спрятаны надежно, что делает хэтчбек менее спортивным, хотя и добавляет определенной "люксовости". Радиаторная решетка выполнена в стиле Octavia A7, а фары ориентированы в дизайне на концепт-кар Rapir.
Эксперты ActualNews предполагают, что новинка могла бы оснащаться 3-цилиндровыми силовыми агрегатами MPI или TSI, но последний, в отличии от других версий Fabia, получил бы объем всего 1 литр. Напомним, что от TSI на 1,4 литра чехи решили отказаться. Ожидаемая мощность силового агрегата - порядка 125 лошадиных сил. Редизайн серии ожидается не ранее 2019 года.
Автор: Екатерина Кузнецова