Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018
exclusive / Авто / Важно / Авторские материалы

В Сети опубликовали рендер новой генерации Skoda Fabia
Независимые дизайнеры Ascariss Design презентовали рендер новой генерации Skoda Fabia. Хэтчбек мог бы отличаться довольно необычной формой фар в стиле предыдущих версий чешского автомобиля.

В Сети опубликовали рендер новой генерации Skoda Fabia


Появится ли когда-то новинка именно с этим дизайном неизвестно. Эксперты отмечают, что Skoda Fabia могла бы получить довольно крупные колесные диски на 19 дюймов. При этом, в отличии от рендеров Skoda Octavia RS, на новом изображении тормозные суппорты за колпаками спрятаны надежно, что делает хэтчбек менее спортивным, хотя и добавляет определенной "люксовости". Радиаторная решетка выполнена в стиле Octavia A7, а фары ориентированы в дизайне на концепт-кар Rapir.

Эксперты ActualNews предполагают, что новинка могла бы оснащаться 3-цилиндровыми силовыми агрегатами MPI или TSI, но последний, в отличии от других версий Fabia, получил бы объем всего 1 литр. Напомним, что от TSI на 1,4 литра чехи решили отказаться. Ожидаемая мощность силового агрегата - порядка 125 лошадиных сил. Редизайн серии ожидается не ранее 2019 года.

Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 08:24
Читайте также
Госдума утвердила закон об обязательном
«Саратовские авиалинии» сокращают программу
Сеть магазинов предложила увозить женщин в лес за
Российские лыжники Спицов и Большунов стали
В Сети поглумились над плохой презентацией
В Госдуме приняли закон, позволяющий платить
Forbes: Рейтинг самых дорогих компаний рунета
В ЦБ оценили инфляцию в РФ в январе с исключением
Спасатель возглавил ТОП-3 самых мужских профессий
Курганские мясники предоставляют скидки бывшим
Дизайнеры костюмов для фигурного катания
В НАТО перестали считать Россию угрозой
Добавление комментария
Последние новости
21.02, 15:15 Ученые нашли механизм самоуничтожения раковых опухолей и
21.02, 15:06 Рэперам не понравился призыв Игоря Матвиенко запретить
21.02, 15:00 Госдума утвердила закон об обязательном психологическом
21.02, 14:55 Зарезавшего шестнадцатилетнюю девушку жителя Башкирии
21.02, 14:50 «Саратовские авиалинии» сокращают программу полетов
21.02, 14:45 Билл Гейтс снимется в «Теории большого взрыва»
21.02, 14:43 Сеть магазинов предложила увозить женщин в лес за плохие
21.02, 14:36 Mail.ru Group будет показывать нацеленную на психотипы
21.02, 14:32 Российские лыжники Спицов и Большунов стали вторыми в
21.02, 14:30 За одну ночь модель Эмили Ратаковски выложила 4 фото
21.02, 14:25 KIA привезет в Россию флагманский седан K900 нового
21.02, 14:24 В Уфе мигрант без прав работал водителем маршрутки
21.02, 14:22 В Facebook появятся 3D-публикации изображений
21.02, 14:18 Ученые: Тепло и свечение от камина вызывают болезнь
21.02, 14:17 В мебельном цеху в Махачкале произошёл хлопок газа
21.02, 14:16 Основатель Amazon начал строить часы на 10 тысяч лет
21.02, 14:05 В Будапеште начались съемки биографического фильма о
21.02, 14:00 Chrome начал сокращать чрезмерно длинные ссылки
21.02, 13:54 Хакеры взломали будущую защиту Far Cry 5
21.02, 13:50 На территории «Сколково» создадут первую цифровую