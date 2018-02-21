В Татарстане нашли два трупа и женщину в коме в жилом доме
В Татарстане в одном из жилых домов обнаружили трупы двух человек и женщину, находящуюся в коме. По факту произошедшего сотрудники полиции провели доследственную проверку.
Бригада скорой помощи была вызвана к дому, расположенного на улице Мичурина в Чистопольских Выселках. На месте происшествия работали сотрудники региональных правоохранительных органов. Женщина в срочном порядке доставлена в одно из стационарных медицинских учреждений.
Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция устанавливает причины летального исхода и обстоятельства случившегося.
Бригада скорой помощи была вызвана к дому, расположенного на улице Мичурина в Чистопольских Выселках. На месте происшествия работали сотрудники региональных правоохранительных органов. Женщина в срочном порядке доставлена в одно из стационарных медицинских учреждений.
Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция устанавливает причины летального исхода и обстоятельства случившегося.
Автор: Семен Зайцев