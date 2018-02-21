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Компания Apple готовит к выпуску «умный» будильник для улучшения сна пользователей
Apple улучшит сон пользователей своей продукции. Разработчики американской компании сообщили, что в ближайшее время покажут новое изобретение. Они готовятся представить «умный» будильник, который станет контролировать сон владельца. Эскизы нового устройства появились на просторах интернета.

Компания Apple готовит к выпуску «умный» будильник для улучшения сна пользователей


Новый гаджет научат проводить распознавание сигналов организма для определения лучшего времени для начала сна. Вдобавок, девайс получит возможность выводить на собственный дисплей фазы сна пользователя, данные о частоте его дыхания. В сущности, указанный функционал не ограничен описанными возможностями, поскольку разработчики намерены добавить некоторые дополнительные возможности.

Компания Apple готовит к выпуску «умный» будильник для улучшения сна пользователей


В компании из Купертино отметили, что за счет достаточно практичного будильника пользователь сумеет наладить свой режим сна и достаточно быстро избавиться от бессонницы, без необходимости прибегать к прохождению медикаментозного лечения.

Ранее стало известно, что специалисты Fast Company признали Apple самым инновационным производителем по итогам 2017 года.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:58
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