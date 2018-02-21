Фигуристка Медведева обновила мировой рекорд на Олимпиаде
Известной российской фигуристке Евгении Медведевой снова удалось обновить мировой рекорд по общей сумме баллов, набранных в короткой программе на ОИ, которые проходят в Пхенчхане. Такая информация появилась в среду, 21 февраля.
За своё выступление Медведева заработала 81,61 балла. Предыдущее рекордное значение – 81,06. Оно также было установлено россиянкой на Олимпиаде в этом году в ходе командного турнира.
Медведева родилась в 1999 году в Москве. С 2011 году она является членом сборной России. На ее счету множество побед в различных видах программ.
За своё выступление Медведева заработала 81,61 балла. Предыдущее рекордное значение – 81,06. Оно также было установлено россиянкой на Олимпиаде в этом году в ходе командного турнира.
Медведева родилась в 1999 году в Москве. С 2011 году она является членом сборной России. На ее счету множество побед в различных видах программ.
Автор: Валерия Орлова