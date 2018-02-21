В Приморье к дверям охотнадзора подкинули гималайского медвежонка
В Приморье к дверям в здании охотнадзора неизвестные люди подкинули маленького гималайского медвежонка. Малыша спасли и поселили в специальный центр реабилитации для животных в Алексеевке. Сведения предоставили волонтеры из организации «Центр «Тигр».
«В нашем центре поселился самый маленький питомец. Гималайский медвежонок весит всего 2,4 килограмма и является самцом. При первичном осмотре заболевания у животного не выявлены. Выглядит он ухоженным и упитанным, возможно, его подбросили сразу после обнаружения», - говорится в сообщении.
Специалисты центра установили для медвежонка график бодрствования, кормления и сна в новом домике-берлоге. Каждые четыре часа малышу дают молочную смесь, разведенную в бутылочке. Животное вернут в лес при достижении более зрелого для самостоятельной жизни возраста.
С сентября 2012 года (дата основания) «Тигр» приютил одного африканского льва и 10 тигров, 8 из которых отпущены на волю. Местные жители регулярно приносят в центр найденных медвежат и других лесных обитателей, нуждающихся в помощи.
Ранее приморские рыбаки спасли годовалого медвежонка.
«В нашем центре поселился самый маленький питомец. Гималайский медвежонок весит всего 2,4 килограмма и является самцом. При первичном осмотре заболевания у животного не выявлены. Выглядит он ухоженным и упитанным, возможно, его подбросили сразу после обнаружения», - говорится в сообщении.
Специалисты центра установили для медвежонка график бодрствования, кормления и сна в новом домике-берлоге. Каждые четыре часа малышу дают молочную смесь, разведенную в бутылочке. Животное вернут в лес при достижении более зрелого для самостоятельной жизни возраста.
С сентября 2012 года (дата основания) «Тигр» приютил одного африканского льва и 10 тигров, 8 из которых отпущены на волю. Местные жители регулярно приносят в центр найденных медвежат и других лесных обитателей, нуждающихся в помощи.
Ранее приморские рыбаки спасли годовалого медвежонка.
Автор: Джанабилова Татьяна П