Серена Уильямс рассказала, что едва не умерла после родов
Теннисистка Серена Уильямс рассказала журналистам, что едва не умерла после родов дочери Олимпии. Она была прикована к постели шесть недель из-за гематомы и тромбоэмболии.
Спортсменка рассказала, что беременность проходила без осложнений, а ребенок появился на свет благодаря экстренному кесареву сечению, поскольку во время схваток частота сердцебиения у девочки стала падать. Операция прошла успешно. В момент, когда Уильямс дали в руки дочь, она пережила самые удивительные чувства.
Через шесть дней после родов у нее началась тромбоэмболия лёгочной артерии, с которой она сталкивалась и ранее. У спортсменки открылась рана, которая осталась после кесарево сечения, из-за сильного кашля. После этого теннисистку вернули в операционную. Медики обнаружили сильную гематому в брюшной полости. Последующие полтора месяца она провела в постели, поскольку врачи запретили ей вставать.
Серена Уильямс поблагодарила специалистов за профессионализм. Она отмечает, что если бы не медики, то ее могло уже не быть в живых.
Серена Уильямс родила дочь Олимпию 1 сентября минувшего года. Отцом ребенка стал сооснователь сайта Reddit Алексис Оганян. В ноябре пара поженилась.
Спортсменка рассказала, что беременность проходила без осложнений, а ребенок появился на свет благодаря экстренному кесареву сечению, поскольку во время схваток частота сердцебиения у девочки стала падать. Операция прошла успешно. В момент, когда Уильямс дали в руки дочь, она пережила самые удивительные чувства.
Через шесть дней после родов у нее началась тромбоэмболия лёгочной артерии, с которой она сталкивалась и ранее. У спортсменки открылась рана, которая осталась после кесарево сечения, из-за сильного кашля. После этого теннисистку вернули в операционную. Медики обнаружили сильную гематому в брюшной полости. Последующие полтора месяца она провела в постели, поскольку врачи запретили ей вставать.
Серена Уильямс поблагодарила специалистов за профессионализм. Она отмечает, что если бы не медики, то ее могло уже не быть в живых.
Серена Уильямс родила дочь Олимпию 1 сентября минувшего года. Отцом ребенка стал сооснователь сайта Reddit Алексис Оганян. В ноябре пара поженилась.
Автор: Сергей Сидорин