Дочь Задорнова отказалась от многомиллионого наследства отца
Дочь покойного сатирика Михаила Задонова не спешит вступать в наследство, оставленное отцом. На сегодняшний день это сделала только первая супруга писателя Велта.
Михаила Задорнова не стало в ноябре минувшего года, длительное время артист пытался побороть рак. После себя писатель оставил наследство, которое разделил между первой и второй женами, а также дочерью Еленой. Последние не спешат вступать в наследство, как творческое, так и имущественное. По словам друзей семьи, дочь и вторая супруга могут отказаться от него.
Единственная дочь Задорнова уже давно проживает на Мальте. Она имеет актерское образование, но решила писать стихи и посвятить себя рисованию. Дочь сатирика не дает никаких интервью об отце, несмотря на то, что редакторы многих ток-шоу предлагали ей принять участие в них за большие гонорары.
Смерть Задорнова стала большим ударом для его семьи. Вдова писателя на сегодняшний день проживает в Юрмале, она часто ходит на могилу к супругу, соблюдает траур. В состоянии депрессии находится и дочь артиста. Обе родственницы не хотят заниматься наследственными делами.
Михаила Задорнова не стало в ноябре минувшего года, длительное время артист пытался побороть рак. После себя писатель оставил наследство, которое разделил между первой и второй женами, а также дочерью Еленой. Последние не спешат вступать в наследство, как творческое, так и имущественное. По словам друзей семьи, дочь и вторая супруга могут отказаться от него.
Единственная дочь Задорнова уже давно проживает на Мальте. Она имеет актерское образование, но решила писать стихи и посвятить себя рисованию. Дочь сатирика не дает никаких интервью об отце, несмотря на то, что редакторы многих ток-шоу предлагали ей принять участие в них за большие гонорары.
Смерть Задорнова стала большим ударом для его семьи. Вдова писателя на сегодняшний день проживает в Юрмале, она часто ходит на могилу к супругу, соблюдает траур. В состоянии депрессии находится и дочь артиста. Обе родственницы не хотят заниматься наследственными делами.
Автор: Валерия Орлова