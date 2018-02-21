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Студентам Тимирязевки предстоит ухаживать за спортивными полями в период ЧМ-2018 по футболу
Генеральный директор компании «Футбольные поля», которая обслуживает стадионы, обратился с просьбой к ректору академии выделить студентов для помощи в период чемпионата, пишет bfm.ru
Студентам Тимирязевки предстоит ухаживать за спортивными полями в период ЧМ-2018 по футболу

КП сообщает, что этим летом ученики Тимирязевской академии будут смотреть, а также ухаживать за футбольными полями, которые расположены Москве и Подмосковье в период чемпионата мира-2018 по футболу.

Данная академия — единственный вуз в России, который обучает таким специальностям, как гринпикер (специалист по спортивным газонам) и агроном спортивных полей. Именно поэтому гендиректор Александр Долматов, обратился с просьбой к Галине Золиной - ректору Тимирязевской академии, выделить студентов для помощи в период прохождения ЧМ-2018.
Студентам Тимирязевки предстоит ухаживать за спортивными полями в период ЧМ-2018 по футболу

Учащиеся Тимирязевской академии, которые обучаются по программе «Общее и спортивное газоноводство», неоднократно проходили практику на футбольных полях, таких как «Локомотив», «Спартак», «Арена Химки».
Студентам Тимирязевки предстоит ухаживать за спортивными полями в период ЧМ-2018 по футболу

В данное время уже началась подготовка к чемпионату. На днях учащиеся кафедры декоративного газоноведения и садоводства встретились с Андреем Бондаренко, являющимся основным инженером по обслуживанию спортивного поля «Арена Химки». Он назначен главным агрономом абсолютно всех российских стадионов в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Бондаренко уже посетил одиннадцать футбольных полей города Москвы и Подмосковья. Инженер поведал учащимся академии об особенностях каждого из спортивных объектов, строящихся к футбольному чемпионату.

Автор: Роман
Сегодня, 08:43
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