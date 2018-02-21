Анатолий Вассерман объяснил скандал с Александром Крушельницким
Анатолий Вассерман выразил своё мнение в отношении допинг-скандала с керлингистом Александром Крушельницким. Известный публицист считает, что спортсмену могли помешать преднамеренно, атака велась не конкретно на атлета, а на весь российский спорт.
Выражая свою позицию, Вассерман акцентировал внимание на том немаловажном аспекте, что при достаточно жёсткой «антидопинговой истерике» никто, находясь «в здравом уме и твёрдой памяти», приехав на Олимпиаду не будет там ничего принимать. По его мнению, можно сделать один вывод: Крушельницкому кто-то добавил в питьё или еду препарат, причём, речь идёт не о самом спортсмене. «Это необходимо, чтобы спровоцировать очередную волну в рамках антидопингового скандала. Вот, мол, сколько русских не гоняли, а они, всё равно с иглы слезть не могут», – цитируют масмедиа публициста.
Версия Анатолия Вассермана принята во внимание многими экспертами как базовая. Западные СМИ открыто обсуждают вопрос в отношении того, что спортсмены из РФ не могут «перестать принимать допинг» даже в условиях всемирного внимания и исключительного контроля.
Выражая свою позицию, Вассерман акцентировал внимание на том немаловажном аспекте, что при достаточно жёсткой «антидопинговой истерике» никто, находясь «в здравом уме и твёрдой памяти», приехав на Олимпиаду не будет там ничего принимать. По его мнению, можно сделать один вывод: Крушельницкому кто-то добавил в питьё или еду препарат, причём, речь идёт не о самом спортсмене. «Это необходимо, чтобы спровоцировать очередную волну в рамках антидопингового скандала. Вот, мол, сколько русских не гоняли, а они, всё равно с иглы слезть не могут», – цитируют масмедиа публициста.
Версия Анатолия Вассермана принята во внимание многими экспертами как базовая. Западные СМИ открыто обсуждают вопрос в отношении того, что спортсмены из РФ не могут «перестать принимать допинг» даже в условиях всемирного внимания и исключительного контроля.
Автор: Семен Зайцев