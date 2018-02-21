Ученые: Хрупкость костей у людей с ВИЧ связана с остеокластами
Ученые из Франции доказали, что хрупкость костей, характерная для людей с ВИЧ, связана с остеокластами. Материалы исследования появились на страницах популярного тематического издания.
Исследователи собрали данные о ВИЧ-инфицированных людях и узнали, что все они жалуются на плохое состояние костей, формирующихся из остеокластов и остеобластов. Первый вид клеток необходим для запуска регенерации и поддержания упругости. При заражении активность клеток растет и становится не регламентируемой, что приводит к разрушению костей. Область поражения увеличивается при взаимодействии с белком Nef. Гипотеза уже проверена на лабораторных мышах.
Ученые намерены продолжить исследование, чтобы выяснить, как доставить лекарства от ВИЧ внутрь костей и избежать разрушения костной ткани.
Ранее эксперты рассказали о влиянии магния на кости.
Исследователи собрали данные о ВИЧ-инфицированных людях и узнали, что все они жалуются на плохое состояние костей, формирующихся из остеокластов и остеобластов. Первый вид клеток необходим для запуска регенерации и поддержания упругости. При заражении активность клеток растет и становится не регламентируемой, что приводит к разрушению костей. Область поражения увеличивается при взаимодействии с белком Nef. Гипотеза уже проверена на лабораторных мышах.
Ученые намерены продолжить исследование, чтобы выяснить, как доставить лекарства от ВИЧ внутрь костей и избежать разрушения костной ткани.
Ранее эксперты рассказали о влиянии магния на кости.
Автор: Джанабилова Татьяна П