Создан первый в мире реактор для ночных испытаний солнечных батарей
Международные исследователи успешно протестировали солнечный реактор CONTISOL, который работает на воздухе. Он способен производить водород, а также функционировать днем или же ночью.
Положительная сторона солнечного топлива заключается в том, что имеется возможность его производства без вредных выбросов в атмосферу. Для достижения показателя «нулевого угля» ученые рассматривают прямое тепло CSP как более эффективный источник чистой энергии, чем электричество от PV или ветра.
Теперь группа ученых из Немецкого аэрокосмического центра (DLR), поддерживаемая Лабораторией технологий аэрозолей и частиц в CPERI / CERTH Greece, построила и испытала новый проект солнечного реактора, который включает в себя хранение, поэтому он может обеспечивать круглосуточное тепло.
Один из авторов исследования объяснил, что когда температура падает, реакцию можно остановить, а если аппарат выключается ночью, он остывает, а не просто тратит остаточное тепло.
Положительная сторона солнечного топлива заключается в том, что имеется возможность его производства без вредных выбросов в атмосферу. Для достижения показателя «нулевого угля» ученые рассматривают прямое тепло CSP как более эффективный источник чистой энергии, чем электричество от PV или ветра.
Теперь группа ученых из Немецкого аэрокосмического центра (DLR), поддерживаемая Лабораторией технологий аэрозолей и частиц в CPERI / CERTH Greece, построила и испытала новый проект солнечного реактора, который включает в себя хранение, поэтому он может обеспечивать круглосуточное тепло.
Один из авторов исследования объяснил, что когда температура падает, реакцию можно остановить, а если аппарат выключается ночью, он остывает, а не просто тратит остаточное тепло.
Автор: Валерия Орлова