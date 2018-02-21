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На дне Тихого океана найдена огромная пирамида
Аргентинские ученые при помощи Google Earth нашли на дне Тихого океана огромную пирамиду. По некоторым данным, объект может быть частью исчезнувшей Атлантиды.

На дне Тихого океана найдена огромная пирамида


Пирамиду нашли в водном пространстве к западу от Мексики. Длина объекта составляет от 14 до 18 метров. Ученые надеются, что находка поможет им найти ключи к разгадке тайны Атлантиды.

Другие специалисты считают, что постройку могли возвести представители внеземных цивилизаций. По мнению уфолога Скотта Уоринга, люди не могут возводить подобного рода сооружения без космической помощи. Он считает, что пирамида является базой, где жили пришельцы.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на дне Тихого океана издающую звуки установку.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 09:10
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