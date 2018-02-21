Apple представит новое поколение iPad и iPhone SE в июне на конференции WWDC 2018

Worldwide Developers Conference уже на протяжении многих лет ежегодно проводится корпорацией Apple для всех разработчиков операционных систем и дополнительных сервисов к ним. Причем не только Macintosh, но и совершенно новых идей разнообразного программного обеспечения. В этом году было принято решение представить обновленную линейку известного бренда. Официальной даты проведения еще не оглашали, но по прогнозам специалистов все произойдет с 4 по 8 июня в McEnery Convention Centre в американском городе Сан-Хосе.Многие аналитики в первую очередь ожидают выход iOS 12, потому как возможно для разработчиков будет получен доступ к бета-версиям операционной системы, и вследствие наверняка станет известна хоть какая-то информация о новых смартфонах 2018 года. Предполагают и выпуск обновленных MacOS, tvOS и watchOS.Судя по данным многих авторитетных изданий, на летней презентации обновленный смартфон iPhone SE 2 продемонстрирует аппаратную начинку iPhone 7, 3 гигабайта оперативной памяти с функцией беспроводной зарядки и технологией FaceID. Выпускаться новое устройство будет в алюминиевом корпусе, и из-за этого не будет доступна беспроводная зарядка. Размер дисплея на данный момент не известен, но предполагаемое разрешение будет 2160х1080 пикселей при соотношении сторон 18:9. Также отличием от более дорогих смартфонов станет одинарная камера и отсутствие системы определения силы нажатия.Планшетный компьютер iPad в свою очередь получит безрамочный дисплей, занимающий всю панель с небольшим разрезом сверху, и технологию FaceID и обновления в области программного обеспечения, которые будут представлены на конференции.Приблизительная цена iPhone SE 2 будет начинаться с 500 долларов, а на iPad и MacBook еще не названы компанией, но учитывая большой спрос и отличные технологические характеристики не сложно предположить о достаточно высокой стоимости устройств.