В Приморье орудует представляющийся сотрудником ГАИ мошенник
В Приморье несколько местных жителей обратились в краевую полицию с заявлениями о том, что им звонил мужчина, который впоследствии обманом похищал у них деньги. Злоумышленник представлялся работником ГАИ. На данный момент стражи порядка зафиксировали три подобных жалобы от граждан.
Мужчина звонил тем людям, которые занимались межеванием или же кадастровыми работами. Информацию о них злоумышленник находил в интернете. Звонивший предлагал потерпевшим провести работу по выносу границ участка, который предназначен для парковки, находящейся рядом со зданием управления ГИБДД Приморского края.
Договорившись о встрече, мужчина просил специалистов по дороге приобрести дорогостоящие продукты и напитки для руководства, которое якобы прибыло из Москвы для проведения служебной проверки. Также он диктовал номера для оплаты услуг мобильной связи. После поступления денежных средств телефон злоумышленника оказывается недоступным.
Сотрудники местной полиции просят граждан быть более бдительными и осмотрительными. Не стоит спешить реагировать на соответствующие звонки и передавать денежные средства неизвестным.
Мужчина звонил тем людям, которые занимались межеванием или же кадастровыми работами. Информацию о них злоумышленник находил в интернете. Звонивший предлагал потерпевшим провести работу по выносу границ участка, который предназначен для парковки, находящейся рядом со зданием управления ГИБДД Приморского края.
Договорившись о встрече, мужчина просил специалистов по дороге приобрести дорогостоящие продукты и напитки для руководства, которое якобы прибыло из Москвы для проведения служебной проверки. Также он диктовал номера для оплаты услуг мобильной связи. После поступления денежных средств телефон злоумышленника оказывается недоступным.
Сотрудники местной полиции просят граждан быть более бдительными и осмотрительными. Не стоит спешить реагировать на соответствующие звонки и передавать денежные средства неизвестным.
Автор: Валерия Орлова