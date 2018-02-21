Компания Archos представила первый электросамокат под управлением Android
Компания Archos представила на рынке свой первый электросамокат на Android. Новинка получила название Citee Connect, отличается наличием мультимедийной панели с защитой от ударов и атмосферных воздействий. Транспортное средство имеет полный функционал, доступный для смартфонов.
Французская технологическая компания известна благодаря производству бюджетных телефонов и планшетов с использованием ОС Android, однако в последнее время эксперты производителя стали заниматься разработкой электросамокатов. Накануне Archos показала широкой общественности Citee Connect, а его непосредственная продажа назначена на лето.
Электросамокат получил колеса диаметром 8,5 дюймов, двигатель мощностью 250 Вт и аккумулятор на 6 тысяч мА*ч. Прогнозируемая дальность движения скутера в условиях города составляет 22 км без подзарядки. По заявлению Archos, устройство способно рекуперировать некоторое количество энергии во время процесса торможения. Суммарный вес Citee Connect составляет всего 13 кг. Этого удалось добиться благодаря использованию в конструкции корпуса алюминия. Самокат рассчитан на использование человеком массой до 100 кг. Скутер покажут во время выставки MWC-2018 наряду с двумя другими моделями: базовым Citee и более работоспособным Citee Power. Новинки, согласно предварительной информации, станут реализовать по стоимости в 399,99 евро и более.
Французская технологическая компания известна благодаря производству бюджетных телефонов и планшетов с использованием ОС Android, однако в последнее время эксперты производителя стали заниматься разработкой электросамокатов. Накануне Archos показала широкой общественности Citee Connect, а его непосредственная продажа назначена на лето.
Электросамокат получил колеса диаметром 8,5 дюймов, двигатель мощностью 250 Вт и аккумулятор на 6 тысяч мА*ч. Прогнозируемая дальность движения скутера в условиях города составляет 22 км без подзарядки. По заявлению Archos, устройство способно рекуперировать некоторое количество энергии во время процесса торможения. Суммарный вес Citee Connect составляет всего 13 кг. Этого удалось добиться благодаря использованию в конструкции корпуса алюминия. Самокат рассчитан на использование человеком массой до 100 кг. Скутер покажут во время выставки MWC-2018 наряду с двумя другими моделями: базовым Citee и более работоспособным Citee Power. Новинки, согласно предварительной информации, станут реализовать по стоимости в 399,99 евро и более.
Автор: Валерий Антонов