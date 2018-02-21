«Яндекс» запускает свой сервис каршеринга
С 21 февраля компания «Яндекс» запускает свой сервис каршеринга «Яндекс.Драйв». Поминутная аренда автомобиля доступна с помощью специального мобильного приложения в Москве и области.
Автопарк сервиса каршеринга от IT-компании на данный момент состоит из 750 автомобилей. Стоимость одной минуты аренды начинается с 5 рублей и зависит от ситуации на дорогах и уровня спроса.
Впервые в «Яндексе» о планах запуска собственного сервиса каршеринга заявили в декабре минувшего года.
Ранее сообщалось, что «Яндекс» испытал свое беспилотное такси на улицах Москвы.
Автопарк сервиса каршеринга от IT-компании на данный момент состоит из 750 автомобилей. Стоимость одной минуты аренды начинается с 5 рублей и зависит от ситуации на дорогах и уровня спроса.
Впервые в «Яндексе» о планах запуска собственного сервиса каршеринга заявили в декабре минувшего года.
Ранее сообщалось, что «Яндекс» испытал свое беспилотное такси на улицах Москвы.
Автор: Сергей Сидорин