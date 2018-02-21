Дмитрий Маликов видит в новорожденном сыне настоящего мужчину
Дмитрий Маликов видит в новорожденном сыне настоящего мужчину, для которого он должен стать примером. О своих методах воспитания певец рассказал журналистке Елене Север.
В январе суррогатная мать родила чете Маликовых наследника. Малыш появился на свет в частной клинике Санкт-Петербурга. Новоиспеченный отец скорректировал свой график, чтобы быть рядом с наследником, который, в отличие от девочек, нуждается в мужском плече.
«У меня нет особого опыта в воспитании сыновей, но мне кажется, что залог успеха во внимании. Я могу стать для него примера, научить игре в хоккей, футбол, теннис и даже поставить на лыжи. Единственное, что я не успел освоить, боевые искусства, но это не критично. Мой наследник должен обладать сильным характером, позволяющим справиться с любыми трудностями», - рассказал певец в эфире программы «Север. Непридуманные истории».
Маликов хочет, чтобы малыш лет с пяти все знал о труде, но, если в нем проснется талант и тяга к музыке, артист не будет мешать ему блистать в лучах сафитов.
Ранее Маликов показал идеальный голый торс.
В январе суррогатная мать родила чете Маликовых наследника. Малыш появился на свет в частной клинике Санкт-Петербурга. Новоиспеченный отец скорректировал свой график, чтобы быть рядом с наследником, который, в отличие от девочек, нуждается в мужском плече.
«У меня нет особого опыта в воспитании сыновей, но мне кажется, что залог успеха во внимании. Я могу стать для него примера, научить игре в хоккей, футбол, теннис и даже поставить на лыжи. Единственное, что я не успел освоить, боевые искусства, но это не критично. Мой наследник должен обладать сильным характером, позволяющим справиться с любыми трудностями», - рассказал певец в эфире программы «Север. Непридуманные истории».
Маликов хочет, чтобы малыш лет с пяти все знал о труде, но, если в нем проснется талант и тяга к музыке, артист не будет мешать ему блистать в лучах сафитов.
Ранее Маликов показал идеальный голый торс.
Автор: Джанабилова Татьяна П